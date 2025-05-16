Нижегородцы не смогут подъехать к пляжам Анапы на автомобилях Общество

Нижегородцам, планирующим отправиться на автомобиле на отдых в Анапу, придётся пересмотреть свои маршруты передвижения. В городе-курорте временно ограничат доступ к пляжам для большинства автомобилей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Проезды на пляжи будут доступны только для специальных транспортных средств, а именно для техники, используемой для уборки побережья от мазута, а также машин МЧС России. Причём для них будут оставлены несколько участков, остальные дороги перекроют.

Чтобы предотвратить несанкционированный проезд, сотрудники оперативных служб создадут искусственные препятствия на дорогах. Они выкопают рвы, насыпят песчаные валы и установят бетонные блоки на местах, которые могут быть использованы для незаконного выезда на пляж.

На данный момент перекрыта уже половина дорог, ведущих к Чёрному морю от Центрального пляжа Анапы до села Витязево. В ближайшие дни будут заблокированы и оставшиеся выезды на этом участке.