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Общество

Нижегородцы не смогут купаться в Анапе из-за приостановки курортного сезона

18 апреля 2025 16:16  [57] Общество
Курортный сезон временно приостановлен в Анапе из-за мазута на пляжах

Нижегородцам, планирующим пляжный отдых на черноморском побережье Краснодарского края, придётся немного пересмотреть свои планы. В Анапе и Темрюкском районе временно приостановлен курортный сезон из-за обнаружения новых случаев загрязнения мазутом. Об этом на брифинге, посвящённом подготовке к летнему туристическому сезону, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова подчеркнула, что в настоящее время уровень загрязнения пляжей не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, что делает их непригодными для летнего отдыха и оздоровительных мероприятий. Ограничения касаются 141 пляжа Анапы и 9 пляжей Темрюка.

Несмотря на это, глава ведомства заверила, что качество питьевой воды, продовольствия и воздуха на этих территориях остаётся в пределах допустимых норм.

Как сообщает телеканал "360", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил альтернативные варианты отдыха для туристов, пока пляжи закрыты. Он рекомендовал обратить внимание на экскурсии, спортивные и гастрономические события, а также на агротуристические объекты.

Кондратьев отметил, что решение об открытии пляжей будет принято только после получения заключения от Роспотребнадзора.

Недавно на побережье Анапы были зафиксированы новые случаи выброса нефтепродуктов. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил наличие капель мазута и загрязнённых водорослей с мусором на нескольких пляжах: на территории между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на Центральном пляже Анапы, вблизи детского лагеря "Приморский" и у устья реки Можепсин.

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Теги:
пляжи Туризм Экология
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