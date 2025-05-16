Суд освободил нижегородского инцела Поднебесного из-под ареста

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения Алексею Поднебесному, проходящему обвиняемым по уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сегодня, 20 мая, сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Нижегородского инцела освободили из-под стражи, изменив меру на запрет определенных действий. Теперь блогеру запрещено контактировать с фигурантами дела, посещать массовые мероприятия, выходить в интернет, а также давать комментарии СМИ по обстоятельствам уголовного дела.
Напомним, что нижегородец обвиняется в половом сношении и развратных действиях без применения насилия с лицом, не достигшим возраста 16 лет. После оглашения решения суда Поднебесный был освобожден прямо в зале заседаний.
Алексей Поднебесный был задержан в конце августа 2024 года после публикации в сети видеороликов с участием несовершеннолетней. Как выяснили следователи, школьнице на тот момент было 15 лет. По версии следствия, в одном из торговых центров на Невском проспекте он якобы совершил в отношении подростка развратные действия. Уже на следующий день, как утверждается в материалах дела, в квартире в центре города на Неве между ними произошёл интимный контакт. Мужчина утверждал, что не знал, сколько лет девушке.
Ранее сообщалось, что 35-летнего жителя Балахны арестовали за развращение школьников.
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