В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 мая 2025 18:16  [92] Суд освободил нижегородского инцела Поднебесного из-под ареста
20 мая 2025 18:06  [97] Надгробия почетных жителей Богородска нашли поваленными в кустах кладбища
20 мая 2025 16:23  [199] Режим повышенной готовности пришлось ввести в Ленинском районе из-за котельной
20 мая 2025 13:39  [271] 15-летний подросток разбился насмерть на мопеде в Сеченовском районе
20 мая 2025 12:10  [159] Четыре возгорания произошло в Нижегородской области за последние сутки
20 мая 2025 11:29  [191] Молодой нижегородец угнал трактор для ночной поездки и застрял в грязи
20 мая 2025 09:31  [258] Сотрудница банка похитила почти 96 млн рублей со счета бизнесвумен из Семенова
19 мая 2025 18:21  [518] Нижний Новгород замер в страшных пробках вечером 19 мая
19 мая 2025 17:00  [310] Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью судебных данных
19 мая 2025 16:16  [759] Два ДТП парализовали движение на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде
Происшествия

Суд освободил нижегородского инцела Поднебесного из-под ареста

20 мая 2025 18:16  [92] Происшествия
Суд освободил нижегородского инцела Поднебесного из-под ареста

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения Алексею Поднебесному, проходящему обвиняемым по уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сегодня, 20 мая, сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Нижегородского инцела освободили из-под стражи, изменив меру на запрет определенных действий. Теперь блогеру запрещено контактировать с фигурантами дела, посещать массовые мероприятия, выходить в интернет, а также давать комментарии СМИ по обстоятельствам уголовного дела.

Напомним, что нижегородец обвиняется в половом сношении и развратных действиях без применения насилия с лицом, не достигшим возраста 16 лет. После оглашения решения суда Поднебесный был освобожден прямо в зале заседаний.

Алексей Поднебесный был задержан в конце августа 2024 года после публикации в сети видеороликов с участием несовершеннолетней. Как выяснили следователи, школьнице на тот момент было 15 лет. По версии следствия, в одном из торговых центров на Невском проспекте он якобы совершил в отношении подростка развратные действия. Уже на следующий день, как утверждается в материалах дела, в квартире в центре города на Неве между ними произошёл интимный контакт. Мужчина утверждал, что не знал, сколько лет девушке. 

Ранее сообщалось, что 35-летнего жителя Балахны арестовали за развращение школьников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Суд Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
04 апреля 2025 13:10  [857] СК взялся за мигранта, удовлетворявшего себя на детской площадке в Анкудиновке
27 января 2025 11:20  [599] Полиция начала проверку после сообщений о мужчине, подглядывающем за детьми на Бору
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных