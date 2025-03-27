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Происшествия

СК взялся за мигранта, удовлетворявшего себя на детской площадке в Анкудиновке

04 апреля 2025 13:10  [128] Происшествия

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о развратных действиях мигранта в деревне Анкудиновка Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жители ЖК "Анкудиновский парк" рассказали в соцсетях о непристойном поведении уроженца Узбекистана на детской площадке.

По имеющейся информации, 31 марта мужчина ходил около детей с расстегнутой ширинкой и совершал развратные действия. После жалоб детей и родителей извращенца задержали.

Бастрыкин поручил и.о. руководителю СУ по Нижегородской области Дынькову провести проверку и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего, а по завершении проверочных мероприятий – о результатах.

Ранее сообщалось, глава СКР потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения нижегородского медбрата.

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Теги:
Александр Бастрыкин Мигранты СК РФ
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