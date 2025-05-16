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Политика

Евгений Люлин: ""Алтарь Отечества" должен стать одним из ключевых событий в культурно-патриотической жизни страны"

20 мая 2025 19:00  [49] Политика
Евгений Люлин: Алтарь Отечества должен стать одним из ключевых событий в культурно-патриотической жизни страны

Фото: Нижегородская епархия

«Алтарь Отечества» – это давно сложившаяся и значимая инициатива, у истоков которой стоял председатель «Нижегородского землячества», выдающийся общественный деятель Виктор Александрович Карпочев. Вместе с единомышленниками он первым начал возлагать цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября, в день освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков. Этот проект имеет глубокое содержание и символическое значение, особенно в контексте сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. Он существует уже 25 лет, и за это время достигнуты серьезные результаты. Активисты этого движения сыграли важную роль в становлении важнейшего государственного праздника – Дня народного единства. Их идеи были поддержаны на уровне Законодательного Собрания, а затем на федеральном уровне – Администрацией Президента РФ», - заявил спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин на заседании Наблюдательного совета «Нижегородского землячества».

«Долгое время проект держался на энтузиазме отдельных лидеров, таких как Виктор Карпочев, других нижегородцев и балахнинцев, без масштабной системной государственной поддержки. Если раньше акция проходила раз в семь лет, то теперь она проводится ежегодно, приобретая все больший размах. Сегодня «Алтарь Отечества» – не только локальная инициатива, но и масштабный творческий конкурс, охватывающий 11 регионов, включая ДНР, Беларусь и Кыргызстан. Только в 2025 году мероприятиями акции «Алтарь Отечества» будут охвачены более 7,5 тысячи человек. Финал конкурса состоится 21 мая в Балахне, где финалисты будут соревноваться за звание лучших», - рассказал спикер ЗСНО Евгений Люлин.

«Мы будем развивать новые форматы: исследовательскую работу, благоустройство памятных мест – стел и мемориалов. В планах – создание интерактивных выставок, посвященных истории народов России, разработка новых туристических маршрутов. Обсуждается возможность создания исторического фильма или театральной постановки, посвященной событиям Смутного времени и роли Нижегородского ополчения. Важно сделать «Алтарь Отечества» не просто региональным, а общероссийским проектом, объединяющим людей вокруг идеи патриотизма и исторической памяти. Привлечь к участию в нем представителей стран СНГ. Для этого требуется более активная поддержка со стороны власти и общественности. Надеюсь, в ближайшие месяцы удастся сформировать четкую программу, которая выведет «Алтарь Отечества» на новый уровень и сделает его одним из ключевых событий в культурно-патриотической жизни страны», - заключил Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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