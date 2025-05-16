Нижегородские парки отказались от летних кинопоказов

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Проект летнего кинопросмотра "Кинотеатр под открытым небом" (0+), ранее проводившийся в Нижнем Новгороде, в этом году осуществляться не будет. Об этом сообщает ИА "Время Н".
Как пояснили в МАУК "Дирекция парков и скверов", от идеи временно отказались. Вместо этого учреждение готовит обновлённую событийную программу, которая, по словам организаторов, предложит горожанам новые форматы досуга.
В прошлом году показы фильмов под открытым небом проходили на нескольких площадках города. Летние кинотеатры работали с июня по август и пользовались популярностью у жителей.
Какие именно мероприятия предстоящим летом заменят кинопоказы, пока не уточняется. Подробности обещают раскрыть ближе к началу летнего сезона.
Ранее сообщалось, что на российский фестиваль "Кстокино" (12+) приглашены Алена Хмельницкая и Александр Панкратов-Черный.
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