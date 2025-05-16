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Культура и отдых

Нижегородские парки отказались от летних кинопоказов

21 мая 2025 13:15  [102] Культура и отдых
Нижегородские парки отказались от летних кинопоказов

Фото: Александр Воложанин

Проект летнего кинопросмотра "Кинотеатр под открытым небом" (0+), ранее проводившийся в Нижнем Новгороде, в этом году осуществляться не будет. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Как пояснили в МАУК "Дирекция парков и скверов", от идеи временно отказались. Вместо этого учреждение готовит обновлённую событийную программу, которая, по словам организаторов, предложит горожанам новые форматы досуга.

В прошлом году показы фильмов под открытым небом проходили на нескольких площадках города. Летние кинотеатры работали с июня по август и пользовались популярностью у жителей.

Какие именно мероприятия предстоящим летом заменят кинопоказы, пока не уточняется. Подробности обещают раскрыть ближе к началу летнего сезона.

Ранее сообщалось, что на российский фестиваль "Кстокино" (12+) приглашены Алена Хмельницкая и Александр Панкратов-Черный.

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