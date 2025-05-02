Георгиевская лента
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Афиша
08 мая 2025 11:54  [74] Uma2rman и Дельфин выступят на "Столице закатов" в 2025 году
03 мая 2025 15:43  [559] Пять выставок о ВОВ открылись в нижегородском Русском музее фотографии
02 мая 2025 12:45  [610] Выставка "Великая страна – Великая Победа. 1941-1945" открылась в Нижнем Новгороде
29 апреля 2025 17:28  [443] Выставка "Победа ковалась в бою и труде" открылась в Нижегородском кремле
24 апреля 2025 10:08  [575] На ЦИПРе состоится финал IV Международного киберчемпионата по ИБ
22 апреля 2025 09:36  [647] Wylsacom и Андрей Себрант выступят на "Тех-Френдли Викенд" в Нижнем Новгороде
17 апреля 2025 13:50  [1404] Ева Польна и "Звери" выступят на "Столице закатов — 2025"
14 апреля 2025 18:50  [1096] Международная биеннале экоискусства откроется в Нижнем Новгороде 18 апреля
14 апреля 2025 15:42  [810] Международный масштаб и тренды цифрового развития: что ждет участников ЦИПР-2025
11 апреля 2025 14:39  [882] Выставка "Архитектура памяти" открылась в НГХМ к 80-летию Победы
Афиша

Uma2rman и Дельфин выступят на "Столице закатов" в 2025 году

08 мая 2025 11:54  [74] Афиша
Uma2rman и Дельфин выступят на Столице закатов в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

Организаторы "Столицы закатов" (0+) продолжают делиться подробностями предстоящего фестиваля. Выяснилось, что на сцене "Ракушки" в Александровском саду этим летом выступят еще три популярных исполнителя.

Так, 31 июля для горожан и туристов споет Ева Власова. Пришедшем обещают шоу с живым звуком, яркими световыми эффектами и мощной энергетикой.

6 августа на "Столице закатов" зажжет группа Uma2rman во главе с нижегородскими братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими. Говорят, музыканты привезут специальную и "совершенно летнюю" программу. 

А 8 августа ожидается выступление Дельфина. По словам организаторов фестиваля, нижегородцев ждет особый сет-лист и море творческой энергии. 

Ранее стало известно, что на открытии "Столицы закатов 2025" выступит Ева Польна. А закроется фестиваль акустическим концертом группы "Звери". 

Напомним, что 9 мая на Нижневолжской набережной выступит (0+) Сергей Безруков. Актер вместе со своей музыкальной группой исполнит военные песни. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
знаменитости Концерты Музыка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph