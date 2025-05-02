Uma2rman и Дельфин выступят на "Столице закатов" в 2025 году Афиша

Фото: Александр Воложанин

Организаторы "Столицы закатов" (0+) продолжают делиться подробностями предстоящего фестиваля. Выяснилось, что на сцене "Ракушки" в Александровском саду этим летом выступят еще три популярных исполнителя.

Так, 31 июля для горожан и туристов споет Ева Власова. Пришедшем обещают шоу с живым звуком, яркими световыми эффектами и мощной энергетикой.

6 августа на "Столице закатов" зажжет группа Uma2rman во главе с нижегородскими братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими. Говорят, музыканты привезут специальную и "совершенно летнюю" программу.

А 8 августа ожидается выступление Дельфина. По словам организаторов фестиваля, нижегородцев ждет особый сет-лист и море творческой энергии.

Ранее стало известно, что на открытии "Столицы закатов 2025" выступит Ева Польна. А закроется фестиваль акустическим концертом группы "Звери".

Напомним, что 9 мая на Нижневолжской набережной выступит (0+) Сергей Безруков. Актер вместе со своей музыкальной группой исполнит военные песни.