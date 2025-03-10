В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 марта 2025 17:19  [124] Олег Беркович обсудил с Марком Эйдельштейном развитие киноиндустрии региона
18 марта 2025 16:53  [122] Депутаты обсудили оформление Нижнего Новгорода ко Дню Победы
18 марта 2025 16:31  [120] "Я больше не ребенок": Филипп Киркоров сообщил о смерти отца
18 марта 2025 14:29  [161] Захватывающая "Русская история" — новый телеканал в онлайн-кинотеатре Wink.ru
18 марта 2025 11:32  [253] Нижний Новгород готовится к восстановлению Триумфальной арки к 2026 году
18 марта 2025 11:19  [275] Русский музей фотографии готовит три выставочных проекта ко Дню Победы
18 марта 2025 11:13  [154] Более 30 000 человек присоединилось к мероприятиям выставки-форума "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде
18 марта 2025 08:00  [264] Актер Петр Рыков: "Я не стремлюсь быть в центре внимания"
17 марта 2025 16:39  [345] В Нижегородской области пройдут мероприятия, посвященные 80-летию атомной промышленности в России
17 марта 2025 15:25  [443] Экзотические растения хотят высадить в нижегородской "Швейцарии"
Культура и отдых

Олег Беркович обсудил с Марком Эйдельштейном развитие киноиндустрии региона

18 марта 2025 17:19  [124] Культура и отдых
Олег Беркович обсудил с Марком Эйдельштейном развитие киноиндустрии региона

Фото: телеграм-канал Олега Берковича

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович встретился с начинающим голливудским актером, уроженцем Нижнего Новгорода Марком Эйдельштейном. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 18 марта.

Во время встречи Беркович обсудил с Марком различные темы, включая премию "Оскар", перспективы развития российского кинематографа и кинофестиваль "Горький фест" (18+). Замглавы региона отметил, что Эйдельштейн, работая с известными режиссерами и участвуя в крупнейших мировых кинофестивалях, определенно имеет идеи по улучшению местной киноиндустрии.

Кроме того, Беркович рассказал, что подарил актеру интерьерную пирамидку из новой коллекции хохломы, которая является частью народного искусства региона.

На минувших выходных стало известно, что Марк Эйдельштейн, исполнитель главной роли в фильме "Анора" (18+), вернулся в Нижний Новгород, чтобы подтянуть "хвосты" по учебе. Он является студентом филологического факультета ННГУ имени Лобачевского. Также появилась информация о возможных проблемах с военкоматом, но актер опроверг эти слухи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
знаменитости Кино
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph