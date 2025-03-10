Олег Беркович обсудил с Марком Эйдельштейном развитие киноиндустрии региона Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Олега Берковича

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович встретился с начинающим голливудским актером, уроженцем Нижнего Новгорода Марком Эйдельштейном. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 18 марта.

Во время встречи Беркович обсудил с Марком различные темы, включая премию "Оскар", перспективы развития российского кинематографа и кинофестиваль "Горький фест" (18+). Замглавы региона отметил, что Эйдельштейн, работая с известными режиссерами и участвуя в крупнейших мировых кинофестивалях, определенно имеет идеи по улучшению местной киноиндустрии.

Кроме того, Беркович рассказал, что подарил актеру интерьерную пирамидку из новой коллекции хохломы, которая является частью народного искусства региона.

На минувших выходных стало известно, что Марк Эйдельштейн, исполнитель главной роли в фильме "Анора" (18+), вернулся в Нижний Новгород, чтобы подтянуть "хвосты" по учебе. Он является студентом филологического факультета ННГУ имени Лобачевского. Также появилась информация о возможных проблемах с военкоматом, но актер опроверг эти слухи.