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Общество

Совфед одобрил закон о льготном приёме в вузы детей военнослужащих

21 мая 2025 16:54  [142] Общество
Совфед одобрил закон о льготном приёме в вузы детей военнослужащих

В Совете Федерации одобрили законопроект, который предоставляет право на приоритетное поступление в вузы детям военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на территории Российской Федерации. Об этом сообщил телеканал "360".

В соответствии с законодательством, дети военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих и работников ФСИН имеют право на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных средств в рамках отдельной квоты.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо успешно пройти вступительные испытания перед поступлением.

Детям военнослужащих, которые пострадали или погибли во время выполнения служебных обязанностей в рамках специальной военной операции, и которые были награждены тремя орденами Мужества или удостоены звания Героя России, предоставляется возможность поступить в учебное заведение без необходимости сдавать вступительные экзамены. Однако это правило не распространяется на некоторые специальности, например, связанные с творчеством.

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Теги:
Военные Вузы Образование
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