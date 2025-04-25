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Назван топ-3 самых востребованных специальностей у нижегородских выпускников

27 апреля 2025 15:19  [111] Общество
Нижегородские родители выбирают для выпускников IT, инженерию и медицину

Нижегородские выпускников школ выбирают для поступления IT-специальности, инженерию и медицину. Об свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, проведенного среди родителей выпускников 9-х и 11-х классов из столицы Приволжья с 1 по 21 апреля 2025 года.

Среди родителей девятиклассников, чьи дети не планируют продолжать обучение в 10-м классе, 56% сообщили, что подростки собираются поступать в колледжи и техникумы. Среди родителей одиннадцатиклассников 63% рассказали, что их дети нацелены на поступление в вузы, а ещё 8% выбрали среднее профессиональное образование.

Информационные технологии стали самым востребованным направлением для будущих студентов вузов: о планах детей стать программистами или специалистами по кибербезопасности заявили 27% родителей. На втором месте — инженерные специальности (14%), на третьем — медицина (12%). Также среди популярных вариантов — фундаментальные и прикладные науки (7%), педагогика (7%) и юриспруденция (4%).

Схожая картина наблюдается и среди тех, кто планирует поступать в колледжи: 25% выбрали IT-направления, 12% — медицинские специальности, 10% — рабочие профессии в строительстве и производстве. В пятерку наиболее популярных направлений также вошли педагогика и юриспруденция (по 8%).

Ранее сообщалось, что пять вузов Нижегородской области вошли в число лучших университетов России.

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Теги:
Вузы Образование
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