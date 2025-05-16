Нижегородский детский лагерь "Лесная сказка" может лишиться половины корпусов

Детский лагерь "Лесная сказка" в Нижегородской области может остаться без значительной части своей инфраструктуры. Об этом сообщил глава регионального минобра Михаил Пучков в ходе заседания комитета Заксобрания по соцвопросам.
По его словам, пожарная служба и прокуратура выдали предписание о демонтаже нескольких корпусов, построенных еще в середине XX века. Эти здания признаны физически изношенными и представляющими потенциальную угрозу с точки зрения пожарной безопасности.
В настоящее время лагерь временно приостановил работу. После сноса устаревших построек учреждение не сможет функционировать в прежнем объеме, отметил Пучков.
Устранение нарушений в "Лесной сказке" находится на контроле как со стороны МЧС, так и региональной прокуратуры. Власти рассматривают возможные пути решения, чтобы сохранить лагерь и обеспечить безопасность детей.
Ранее сообщалось, что почти 2,5 млрд рулей направят на организацию летнего отдыха детей в Нижегородской области в 2025 году.
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