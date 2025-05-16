Украинские спецслужбы всё чаще стали вербовать людей через Telegram и WhatsApp

Сотрудники украинских спецслужб всё чаще прибегают к использованию мессенджеров Telegram и WhatsApp для привлечения жителей России к участию в диверсионной и террористической деятельности. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
В качестве иллюстрации были представлены подростки, которые пытались совершить поджог одного из зданий Министерства обороны в Вышнем Волочке накануне празднования Дня Победы. В ходе расследования в их мобильных устройствах была обнаружена переписка с украинским куратором в мессенджере Telegram, а также видеоматериалы, демонстрирующие подготовку к диверсии и создание коктейлей Молотова.
Ранее в ФСБ уже сообщали о том, что украинские спецслужбы используют мессенджеры для вербовки. В феврале сотрудники госбезопасности предотвратили планы восьми россиян из шести регионов совершить теракты в местах дислокации российских военных. В сообщении также отмечалось, что для осуществления этих планов были найдены исполнители через WhatsApp и Telegram.
Как сообщалось ранее, российских подростков вовлекают в совершение диверсий, обещая за это денежное вознаграждение.
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