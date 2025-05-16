НГИАМЗ планирует приобрести современное здание за 50 млн рублей Культура и отдых

Нижегородский государственный музей-заповедник объявил о намерении приобрести новое здание для своих нужд. Соответствующий электронный аукцион был размещён 22 мая.

Согласно технической документации, объект недвижимости должен располагаться либо на территории Нижнего Новгорода, либо в Кстове. При этом здание должно быть построено не ранее 2010 года и иметь не более двух этажей.

Площадь приобретаемого помещения должна составлять от 1 000 до 1 500 квадратных метров. Одним из обязательных условий является наличие отдельных кабинетов.

Также в документации указано, что здание не должно быть объектом культурного наследия. Оно должно быть свободным от залога, ареста или других обременений, а также не иметь задолженности по коммунальным услугам.

Приём заявок от участников продлится до 9 июня, а итоги аукциона планируется подвести 11 июня. Начальная цена контракта составляет 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы в Музее нижегородской интеллигенции должны пройти до конца 2025 года.