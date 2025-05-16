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Общество

Четыре новых общественных туалета установили в Нижнем Новгороде

22 мая 2025 15:48  [110] Общество
Четыре новых общественных туалетов установили в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Дирекция парков и скверов установила четыре новых туалетных модуля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 

По словам главы города, объекты разместили в парке имени Пушкина, рядом с территорией второго паркового озера, и еще два — возле Речного вокзала.

Ранее в этих местах уже были туалеты, но они долгое время оставались закрытыми из-за недобросовестной работы арендаторов. Новые модули будут введены в эксплуатацию после завершения пусконаладочных работ. 

Кроме того, в планах — установка ещё четырёх модулей. Сейчас специалисты определяют, в каких локациях они наиболее востребованы. До конца года общее количество туалетов, обслуживаемых дирекцией, достигнет 22.

Ранее сообщалось, что туалеты в парке 777-летия Нижнего Новгорода откроют после завершения благоустройства территории. 

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Теги:
Благоустройство
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