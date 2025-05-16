Четыре новых общественных туалета установили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Дирекция парков и скверов установила четыре новых туалетных модуля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам главы города, объекты разместили в парке имени Пушкина, рядом с территорией второго паркового озера, и еще два — возле Речного вокзала.

Ранее в этих местах уже были туалеты, но они долгое время оставались закрытыми из-за недобросовестной работы арендаторов. Новые модули будут введены в эксплуатацию после завершения пусконаладочных работ.

Кроме того, в планах — установка ещё четырёх модулей. Сейчас специалисты определяют, в каких локациях они наиболее востребованы. До конца года общее количество туалетов, обслуживаемых дирекцией, достигнет 22.

Ранее сообщалось, что туалеты в парке 777-летия Нижнего Новгорода откроют после завершения благоустройства территории.