Четыре новых общественных туалета установили в Нижнем Новгороде

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Дирекция парков и скверов установила четыре новых туалетных модуля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
По словам главы города, объекты разместили в парке имени Пушкина, рядом с территорией второго паркового озера, и еще два — возле Речного вокзала.
Ранее в этих местах уже были туалеты, но они долгое время оставались закрытыми из-за недобросовестной работы арендаторов. Новые модули будут введены в эксплуатацию после завершения пусконаладочных работ.
Кроме того, в планах — установка ещё четырёх модулей. Сейчас специалисты определяют, в каких локациях они наиболее востребованы. До конца года общее количество туалетов, обслуживаемых дирекцией, достигнет 22.
Ранее сообщалось, что туалеты в парке 777-летия Нижнего Новгорода откроют после завершения благоустройства территории.
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