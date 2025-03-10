В центре Нижнего Новгорода установили два новых общественных туалета

В Нижнем Новгороде появилось два новых общественных туалета. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской дирекции парков и скверов.
Один из санитарных объектов разместили рядом с паромной переправой, и он уже открыт для посетителей. Второй установили у Чкаловской лестницы, но воспользоваться им пока нельзя — ввод в эксплуатацию запланирован на март-апрель после завершения пусконаладочных работ.
Стоимость посещения обоих туалетов составит 50 рублей.
Как сообщалось ранее, на четырех общественных пространствах Нижнего Новгорода установили новые туалеты.
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