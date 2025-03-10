В центре Нижнего Новгорода установили два новых общественных туалета Общество

В Нижнем Новгороде появилось два новых общественных туалета. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской дирекции парков и скверов.

Один из санитарных объектов разместили рядом с паромной переправой, и он уже открыт для посетителей. Второй установили у Чкаловской лестницы, но воспользоваться им пока нельзя — ввод в эксплуатацию запланирован на март-апрель после завершения пусконаладочных работ.

Стоимость посещения обоих туалетов составит 50 рублей.

Как сообщалось ранее, на четырех общественных пространствах Нижнего Новгорода установили новые туалеты.