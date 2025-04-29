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Происшествия

Пьяные мужчины вырвали с корнем дверь уличного туалета на Рождественской

29 апреля 2025 16:15  [100] Происшествия
Пьяные вандалы сломали общественный туалет в центре Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Двое пьяных мужчин выломали дверь общественного туалета на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Об инциденте рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.  

На кадрах с камер наблюдения видно, как один из мужчин пытается открыть магнитную дверь туалета, прикладывая силу. Дверь в результате открылась, но из нее стали торчать провода, так как мужчина ее вырвал. Злоумышленники поспешно покинули место происшествия, когда увидели, что сломали туалет.

Как отмечает глава города, подобные случаи не редкость. Вандализм фиксируется регулярно, особенно в ночное время. Повреждения оперативно устраняются.

Дело передано в полицию. Городские власти надеются, что нарушители сами обратятся в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, Глеб Никитин эмоционально высказался о вандалах, ломающих макеты храмов в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Вандализм Юрий Шалабаев
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