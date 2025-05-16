Ковчег с частицей мощей святителя Тихона привезут в Нижний Новгород Афиша

Фото: Кира Мишина

28 и 29 мая в соборе Александра Невского на Стрелке будет пребывать ковчег с частью мощей Патриарха Тихона. Об этом сообщает Нижегородская митрополия.

Торжественная встреча ковчега состоится 28 мая в 9:00 на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыню крестным ходом доставят в собор, где митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит Божественную литургию.

В рамках пребывания ковчега в Нижнем Новгороде пройдут культурно-просветительские мероприятия (0+), приуроченные к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.

Так, 29 мая в филармонии состоится концерт "Хранитель Церкви Русской". А сразу после откроется выставка "Кто ны разлучит от любве Божия" в колокольне Нижегородского кремля.

Все мероприятия организованы Нижегородской епархией при поддержке правительства Нижегородской области.