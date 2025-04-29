Новый храм в честь Георгия Победоносца готовится к открытию в Борском округе Общество

Фото: сайт Нижегородской епархии

6 мая в деревне Юрасово на Бору пройдет освящение храма, посвящённого великомученику Георгию Победоносцу. Чин освящения совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Сразу после этого архипастырь возглавит Божественную литургию. Начало богослужения (0+) в 9:00, сообщается на сайте митрополии.

Храм возведён в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ещё на этапе закладки в 2020 году было решено, что церковь станет памятником борчанам, сражавшимся на фронтах. Внутри здания установлены плиты с именами жителей 11 деревень, входивших в Юрасовский сельсовет в 1941 году. Не случайно и место строительства — неподалёку находился пункт, откуда бойцов отправляли на передовую.

Закладка храма состоялась 24 июня 2020 года. Тогда же митрополит Георгий совершил соответствующий чин. 23 сентября 2024 года на здание установили купол и кресты.

Главной святыней Георгиевской церкви стал образ Георгия Победоносца, написанный на Афоне. В храме также хранится восстановленный крест, к которому прикладывались борчане перед уходом на войну.

Внутреннее убранство храма выполнено мастерами иконописной мастерской "Ковчег". Их задачей было передать в оформлении память о героизме предков и прославление святого Георгия. Так, Царские врата выполнены в форме орденов времён войны, а фрески и иконы посвящены святым воинам. В оформлении использованы мотивы Георгиевской ленты, а в центральном куполе размещён образ Спаса Нерукотворного — символа, традиционно изображавшегося на воинских знамёнах.

Архитектура храма вдохновлена новгородско-псковскими образцами XIV-XV веков.