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Общество

"Партийный десант" оценил качество капремонта и готовность сдать школы №7 и №10 в Арзамасе

23 мая 2025 11:15  [36] Общество
Партийный десант оценил качество капремонта и готовность сдать школы №7 и №10 в Арзамасе

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Арзамасе делегация «Партийного десанта» проверила качество текущего капитального ремонта школ №7 и №10. В состав комиссии вошли региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Маргарита Банникова и заместитель главы администрации города Арзамаса Роман Шершаков, секретарь местного отделения партии городского округа Арзамас Евгений Горшков.

Комплексные работы практически завершены: обновлены кровля, фасады и внутренние коммуникации. Ведётся установка вентиляции, производится замена электросетей и другой инфраструктуры. Общая степень готовности объектов составила почти 78%.

«Крайне важно, чтобы школы открылись к 1 сентября в идеальном состоянии. Подрядчики уверяют, что сроки выдерживаются, материалы закуплены, а число рабочих увеличено. Мы будем пристально следить за ходом работ и держать ситуацию под контролем. Проект «Новая школа» партии «Единая Россия» нацелен на долгосрочные инвестиции в будущее страны, качественное образование и всестороннее развитие молодого поколения. Современные школы с новыми пространствами, лабораториями и качественным оборудованием готовят ребят к взрослой жизни, формируют патриотизм и критическое мышление», - сообщила региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Маргарита Банникова.

Ученики обеих школ временно обучаются в соседних учреждениях, но с нетерпением ждут момента, когда смогут вернуться в свои отремонтированные.

«Видно, что здание стало гораздо лучше прежнего. Мы очень ждём переезда. Говорят, что и классы станут уютнее. Хочется скорее увидеть всё своими глазами», — поделилась ученица СШ №7 им. А.П. Гайдара Диана Караулова.

Капитальный ремонт двух образовательных учреждений ведется в рамках народной программы «Единой России».

«Седьмой школе крупно повезло. Четыре года назад добавили шикарное крыло на 200 мест. Теперь все классы уместились под одной крышей. Конечно, вторая смена есть, зато тут прекрасный спортзал и отличная столовая. А вот с десятой школой иначе: пришлось временно разделить её учеников по разным учебным учреждениям. Самое важное сейчас — успеть вернуть её в рабочее состояние к новому учебному году. Сложная задача, но откладывать её никак нельзя. Визит комиссии крайне важен, так как усиливает наши аргументы перед подрядчиком. Показывая, что требование своевременного и качественного выполнения работ — это не личные претензии, а общепринятые стандарты федерального уровня, которые контролирует и партия «Единая Россия», - отметил заместитель главы администрации города Арзамаса Роман Шершаков.

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Теги:
Арзамас Единая Россия Школы
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