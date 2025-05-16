Маршрут электрички до станции Мыза сократят в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде в июне временно изменят маршрут следования ряда пригородных поездов, курсирующих через станцию Мыза.

Согласно информации, предоставленной Центром развития транспортных систем региона, 3, 10, 17 и 24 июня пригородные поезда №№ 6001/6002 и 6029/6030, выполняющие рейсы по направлению "Нижний Новгород – проспект Гагарина – Нижний Новгород", будут следовать по сокращенному маршруту и не доедут до станции Мыза.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с актуальным расписанием, которое размещено на официальном сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Также сообщается, что 3 и 10 июня будут внесены изменения в график движения поездов № 6304 и № 6306, следующих по маршруту "Гороховец – Нижний Новгород", точное расписание будет опубликовано на сайте ВВПК.

Ранее сообщалось, что пассажирские перевозки на электропоездах до станции Моховые Горы за январь - апрель 2025 года выросли на 77%.

Напомним также, что региональные льготы ввели в Нижегородской области на пригородных электропоездах.