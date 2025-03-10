В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2025 16:45  [0] Труженице тыла Софии Балакиной из Дзержинска дали медаль "80 лет Победы"
21 марта 2025 16:28  [53] Весенняя охота на медведя стартовала в Нижегородской области 21 марта
21 марта 2025 16:26  [42] Межрегиональный фестиваль "IT-пати" прошел в Арзамасе
21 марта 2025 16:09  [96] Нижневолжскую набережную перекроют из-за соревнований 22-23 марта
21 марта 2025 15:59  [85] Общегородской субботник проведут в Нижнем Новгороде 5 апреля
21 марта 2025 15:48  [134] Отделение налоговой инспекции в Ленинском районе закроют с 31 марта
21 марта 2025 15:33  [133] Дополнительные электрички до Суроватихи вводятся из Нижнего Новгорода
21 марта 2025 14:59  [149] Нижегородские врачи удалили гигантскую кисту, угрожавшую сердцу пациента
21 марта 2025 14:45  [162] Солнце и ночные заморозки ждут нижегородцев в выходные
21 марта 2025 14:16  [155] Строительство 11 "Метеоров" запланировано в Нижегородской области в 2025 году
Общество

Дополнительные электрички до Суроватихи вводятся из Нижнего Новгорода

21 марта 2025 15:33  [133] Общество

"Волго-Вятская пассажирская пригородная компания" сообщила о переходе на летнее расписание с 5 апреля.

Как пояснили в ВВПК, в связи с ростом пассажиропотока вводятся дополнительные поезда до Суроватихи со станций Кустовая и проспект Гагарина в Нижнем Новгороде.

Кроме того, еще одну электричку запустят с проспекта Гагарина до Московского вокзала.

Ранее стало известно о запуске дополнительных электропоездов из Нижнего Новгорода до станции Моховые горы. Кроме того, с 3 марта начала курсировать дополнительная электричка из областного центра до Дзержинска.

Также сообщалось об изменениях в расписании электричек до станций Мыза и проспект Гагарина.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
поезда электрички
Поделиться:
Новости по теме
04 марта 2025 15:33  [660] Поезд "Москва - Пекин" с остановкой в Нижнем Новгороде планируют снова запустить
28 февраля 2025 19:39  [2380] Круизный поезд с остановкой в Нижнем Новгороде запустят в мае
28 января 2025 10:11  [1297] Время в пути электрички Нижний Новгород — Казань сократилось на 25 минут
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph