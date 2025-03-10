Дополнительные электрички до Суроватихи вводятся из Нижнего Новгорода Общество

"Волго-Вятская пассажирская пригородная компания" сообщила о переходе на летнее расписание с 5 апреля.

Как пояснили в ВВПК, в связи с ростом пассажиропотока вводятся дополнительные поезда до Суроватихи со станций Кустовая и проспект Гагарина в Нижнем Новгороде.

Кроме того, еще одну электричку запустят с проспекта Гагарина до Московского вокзала.

Ранее стало известно о запуске дополнительных электропоездов из Нижнего Новгорода до станции Моховые горы. Кроме того, с 3 марта начала курсировать дополнительная электричка из областного центра до Дзержинска.

Также сообщалось об изменениях в расписании электричек до станций Мыза и проспект Гагарина.