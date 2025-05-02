ЦРТС: проезд после объединения Кстова и Нижнего Новгорода не подорожает Общество

Стоимость проезда останется на прежнем уровне после объединения Нижнего Новгорода и Кстова. Об этом сообщили представители нижегородского "Центра развития транспортных систем", отвечая на обращения жителей в социальных сетях.

Горожане поинтересовались, когда маршруты, соединяющие Кстово и областной центр, начнут работать по городскому тарифу, который сегодня составляет 35-40 рублей. Однако в ЦРТС пояснили, что такие тарифы действуют исключительно на внутригородских маршрутах Нижнего Новгорода.

При этом уточняется, что Кстовский округ был включен в городской округ, но не стал частью самого города. Это означает, что межмуниципальные маршруты по-прежнему регулируются по иным тарифным принципам.

В ЦРТС добавили: в настоящее время проводится анализ тарифной политики после объединения территорий. Введение регулируемых тарифов на маршрутах межмуниципального значения может быть рассмотрено позже — после того, как будут решены ключевые задачи по формированию муниципальной маршрутной сети.

Напомним, что в нижегородских электричках ввели региональные льготы на проезд.