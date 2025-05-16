Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2025 12:31  [38] Детская поликлиника в Нижнем Новгороде завершила важный этап капремонта
23 мая 2025 12:25  [69] Самолеты "Икара" смогут летать из Нижнего Новгорода в Сухум ежедневно
23 мая 2025 11:59  [90] Строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде обойдется в 22 млрд рублей
23 мая 2025 11:34  [125] Всего 39% светофоров Нижнего Новгорода отвечают современным требованиям
23 мая 2025 11:23  [188] Прощание с экс-директором рынка в Дзержинске Ниной Макарьевой пройдет 24 мая
23 мая 2025 11:15  [107] "Партийный десант" оценил качество капремонта и готовность сдать школы №7 и №10 в Арзамасе
23 мая 2025 10:52  [95] Евгений Люлин: "Фестиваль "Алтарь Отечества" объединил рекордное число участников"
23 мая 2025 10:36  [113] Показатель рождаемости войдёт в KPI глав регионов
23 мая 2025 09:55  [150] Продажу алкоголя ограничат в Городецком районе из-за "Последнего звонка"
23 мая 2025 09:40  [173] Владимиру Путину рассказали про рост турпотока в Нижегородской области
Общество

Детская поликлиника в Нижнем Новгороде завершила важный этап капремонта

23 мая 2025 12:31  [38] Общество
Детская поликлиника в Нижнем Новгороде завершила важный этап капремонта

Фото: минздрав Нижегородской области

В одном из корпусов детской поликлиники №18 Нижнего Новгорода, расположенном на проспекте Ленина, 75, завершился очередной этап капитального ремонта. Обновления коснулись двух первых этажей здания, где располагается медучреждение.

В рамках работ были полностью заменены системы водоснабжения и водоотведения, проведены архитектурно-строительные и электромонтажные работы. Кабинеты участковых педиатров и узких специалистов теперь выглядят по-новому — ярко, удобно и современно.

Как рассказала главный врач поликлиники Оксана Деменко, ремонт проходил с учетом стандартов бережливого производства. Это позволило улучшить условия для пациентов и сделать рабочие пространства более комфортными для врачей. Например, в обновленном здании теперь есть отдельные комнаты для отдыха и приёма пищи медперсонала, а также ординаторские.

Интерьеры оформили в ярких цветах, чтобы маленьким пациентам было легче и приятнее посещать врача. К открытию отделения после капремонта закупили новую мебель.

Ремонт продолжался почти семь месяцев и обошёлся более чем в 13 миллионов рублей. Средства были выделены в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая с 2025 года включена в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь".

Работы по обновлению других зданий поликлиники тоже продолжаются. По словам Деменко, на проспекте Ленина, 23 сейчас ремонтируют входную группу, коридоры и кабинеты узких специалистов. А в июне в отделении на улице Макарова начнут замену кровли и обновят кабинет лечебной физкультуры. Завершить эти работы планируют к осени.

В региональном минздраве подчеркнули, что в поликлинике №18 обслуживаются более 27 тысяч детей. Модернизация таких учреждений — ключевой шаг к повышению качества медпомощи в регионе.

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" запущен по поручению президента России и направлен на увеличение продолжительности жизни к 2030 году. Он включает обновление инфраструктуры, привлечение специалистов, развитие профилактики и диагностики, цифровизацию и реабилитационные программы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
капремонт Нацпроект Поликлиника
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных