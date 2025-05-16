Детская поликлиника в Нижнем Новгороде завершила важный этап капремонта

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В одном из корпусов детской поликлиники №18 Нижнего Новгорода, расположенном на проспекте Ленина, 75, завершился очередной этап капитального ремонта. Обновления коснулись двух первых этажей здания, где располагается медучреждение.
В рамках работ были полностью заменены системы водоснабжения и водоотведения, проведены архитектурно-строительные и электромонтажные работы. Кабинеты участковых педиатров и узких специалистов теперь выглядят по-новому — ярко, удобно и современно.
Как рассказала главный врач поликлиники Оксана Деменко, ремонт проходил с учетом стандартов бережливого производства. Это позволило улучшить условия для пациентов и сделать рабочие пространства более комфортными для врачей. Например, в обновленном здании теперь есть отдельные комнаты для отдыха и приёма пищи медперсонала, а также ординаторские.
Интерьеры оформили в ярких цветах, чтобы маленьким пациентам было легче и приятнее посещать врача. К открытию отделения после капремонта закупили новую мебель.
Ремонт продолжался почти семь месяцев и обошёлся более чем в 13 миллионов рублей. Средства были выделены в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая с 2025 года включена в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь".
Работы по обновлению других зданий поликлиники тоже продолжаются. По словам Деменко, на проспекте Ленина, 23 сейчас ремонтируют входную группу, коридоры и кабинеты узких специалистов. А в июне в отделении на улице Макарова начнут замену кровли и обновят кабинет лечебной физкультуры. Завершить эти работы планируют к осени.
В региональном минздраве подчеркнули, что в поликлинике №18 обслуживаются более 27 тысяч детей. Модернизация таких учреждений — ключевой шаг к повышению качества медпомощи в регионе.
Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" запущен по поручению президента России и направлен на увеличение продолжительности жизни к 2030 году. Он включает обновление инфраструктуры, привлечение специалистов, развитие профилактики и диагностики, цифровизацию и реабилитационные программы.
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