Три тонны незаконно добытой рыбы нашли у нижегородского предпринимателя Происшествия

Полицейские расследуют уголовное дело о незаконной добыче рыбы, возбужденного в 2024 году. В ходе следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили возможную причастность еще одного жителя Чкаловского района Нижегородской области.

Летом 2024 года в рамках операции "Нерест" у предпринимателя из города Заволжье было изъято свыше 700 килограммов рыбы без маркировки. Как выяснилось, он использовал незаконно выловленных судака, леща, плотву и окуня для переработки и последующей реализации. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ — "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

В мае 2025 года в результате совместной работы сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области и городецкой полиции был выявлен еще один предполагаемый участник противоправной деятельности. Им оказался индивидуальный предприниматель 1974 года рождения.

Во время обысков у мужчины обнаружили и изъяли более 3 тонн вяленой рыбы различных видов — чехонь, плотву, воблу, леща, синца и другие. Рыбная продукция оценена более чем в 1,5 миллиона рублей.

Следственные действия продолжаются. После завершения комплекса процессуальных мероприятий будет дана правовая оценка действиям подозреваемого.

Ранее сообщалось, что четыре случая браконьерства пресечено в Нижегородской области на Волге и Суре.

Напомним, что на севере Нижегородской области вопросами рыбоохраны занимается один инспектор.