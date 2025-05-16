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Общество

216 браконьерских сетей изъяли из нижегородских водоемов в период нереста

21 мая 2025 15:27  [137] Общество
216 браконьерских сетей изъяли из нижегородских водоемов в период нереста

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области завершился этап контрольно-надзорных мероприятий, приуроченный к весеннему нерестовому периоду, начавшемуся 1 апреля. Об этом сообщает региональный минлесхоз.

Напомним, браконьерство в нерестовый период выросло на 30% по сравнению с прошлым годом в Нижегородской области.

В результате проверок из водоемов области было изъято 216 запрещенных орудий лова, в том числе браконьерские сети общей протяженностью 10,8 километров. К проведению рейдов были привлечены 128 сотрудников и 124 единицы техники.

С начала нерестового периода было зафиксировано 15 случаев незаконной добычи водных биоресурсов, а также выявлено 55 нарушений правил рыболовства. По этим фактам составлены административные протоколы.

Кроме того, было оформлено 75 протоколов за нарушение правил эксплуатации маломерных судов.

В рамках мер по восстановлению рыбных запасов продолжается работа по созданию искусственных нерестилищ. Одно из них уже установлено в устье реки Мочи в Сокольском округе.

В прошлом году аналогичная работа проводилась в устьевом участке реки Алешинки, где были размещены искусственные нерестилища, площадью 142,5 кв. м, на которых было отложено 122,5 млн икринок. В итоге прирост промысловой биомассы рыбы составил около 3 тонн — на 2,2 тонны больше по сравнению с естественным уровнем воспроизводства.

Также в ведомстве уточнили, что с 21 мая сняты ограничения на использование маломерных судов на Чебоксарском водохранилище с притоками и на реке Оке с её притоками. Однако до 31 мая продолжают действовать запреты на Горьковском водохранилище, реке Ветлуге и их притоках. 

Ранее мы сообщали о том, где запрещено рыбачить в нерестовый период.

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Теги:
Браконьерство Водоёмы Рыболовство
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