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Экономика

Нижегородский аквапарк "Океанис" поднимет цены с 1 июня

23 мая 2025 15:50  [1] Экономика
Нижегородский аквапарк Океанис поднимет цены с 1 июня

С 1 июня в нижегородском аквапарке "Океанис" вступают в силу обновлённые тарифы на посещение. Информация о летних ценах размещена на официальном сайте комплекса.

Стоимость взрослого билета на 4 часа вырастет с 2 690 до 3 290 рублей. За 12-часовое пребывание теперь придётся заплатить 3 590 рублей вместо прежних 3 090.

Для самых маленьких посетителей — детей до 4 лет — вход по-прежнему остаётся бесплатным. Однако посещение термальных зон с 1 июня обойдётся дороже: 500 рублей вместо ранее установленных 390.

Скидки для отдельных категорий граждан сохраняются и продолжат действовать в рамках прежних условий.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более всего подорожали проезд, рыба и шубы.

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Теги:
Аквапарк Тарифы Цены
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