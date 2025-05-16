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Общество

Нижний Новгород ускоряет ремонт дорог в рамках нацпроекта

23 мая 2025 17:39  [1] Общество
Нижний Новгород ускоряет ремонт дорог в рамках нацпроекта

В Нижнем Новгороде активно продолжается модернизация улично-дорожной сети в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на девяти участках дорог общей протяжённостью более 18 километров. По данным МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей", общая степень готовности объектов составляет около 30%.

Одним из самых масштабных объектов стал участок проспекта Гагарина длиной 7,5 км. Его реконструкция началась ещё в начале 2024 года, и на данный момент завершено 93% всех запланированных работ. Уже уложено новое покрытие на 159 тысячах квадратных метров проезжей части. Осталось завершить благоустройство и обновить тротуары.

Высокими темпами идёт ремонт на 1,5-километровом отрезке проспекта Ленина. Здесь полностью установлены бордюрные камни, тротуары приведены в порядок, а выравнивающий слой асфальта готов на 99%.

На улице Решетниковской работы приближаются к экватору: завершается установка бордюров, половина тротуаров уже отремонтирована, а фрезерование дорожного полотна полностью завершено. Общая готовность объекта составляет 42%.

На улице Яблоневой подрядчик завершает установку бордюрного камня и уже приступил к укладке выравнивающего слоя.

Также идут работы на улицах Карла Маркса и Кузбасской, где активно ремонтируются тротуары и монтируются бордюры. На начальной стадии находятся объекты на улицах Новикова-Прибоя и Удмуртской — здесь дорожники работают строго по графику.

Продолжается капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста. Работы разбиты на три этапа, чтобы сохранить сквозное движение транспорта. Первый этап уже выполнен на 70%: заменены плиты проезжей части, балки пролётного строения, опоры, деформационные швы и другие элементы конструкции.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл выездное совещание на объекте. В своих соцсетях он отметил: "За 45 лет здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Работы специально разбили на три этапа, чтобы не перекрывать движение полностью. Это делается не только для комфорта, но и, в первую очередь, для безопасности".

Согласно прогнозам подрядчиков, к началу июля движение по двум полосам путепровода будет восстановлено. Полное завершение реконструкции запланировано на декабрь 2026 года.

Работы по обновлению дорожной инфраструктуры проводятся в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект охватывает 11 федеральных направлений, которые являются логическим продолжением ранее реализованных программ "Безопасные качественные дороги" и "Жильё и городская среда". Его цель — развитие транспортной сети, повышение безопасности на дорогах, модернизация ЖКХ и улучшение условий для общественного транспорта.

Напомним, что сэкономленные на уборке снега миллионы рублей в 2025 году направили на ремонт дорог.

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Теги:
Нацпроект Ремонт дорог
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