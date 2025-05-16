Обновление асфальта на проспекте Ленина хотят завершить за выходные Общество

В Нижнем Новгороде дорожные службы намерены завершить укладку нового асфальта на проспекте Ленина в течение ближайших выходных, сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей".

Круглосуточные работы на полуторакилометровом участке пройдут с 22:00 23 мая до 05:00 26 мая, так как в выходные дни снижается транспортная нагрузка, что позволяет ускорить темпы ремонта и завершить его менее чем за трое суток.

Работы будут организованы поэтапно, с чередующимся перекрытием половин проезжей части. Это позволит сохранить движение транспорта: проезд обеспечат по одной полосе в каждом направлении.

На первом этапе подрядчик займется укладкой асфальтобетона на участке от улицы Новикова-Прибоя до здания районной администрации. Завершить этот отрезок планируется к вечеру 24 мая, после чего техника перейдёт на другую сторону дороги — от администрации в сторону улицы Новикова-Прибоя. Движение автомобилей при этом будет перенаправлено на уже отремонтированные полосы.

Кстати, в ремонте используются материалы (битумные вяжущие по классификации PG), адаптированные к местному климату и интенсивности трафика. После того как качество покрытия будет проверено, на дорогу нанесут пластиковую разметку.

Если погодные условия не внесут коррективы, весь комплекс работ завершится до конца мая, что существенно опережает предусмотренные контрактом сроки.

Реконструкция проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В прошлом году уже был обновлен соседний отрезок проспекта протяжённостью 2,5 км — от здания железной дороги до администрации Ленинского района.

Ранее сообщалось, что завершилась реконструкция трамвайных путей на площади Лядова, движение полностью восстановлено.