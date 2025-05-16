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Общество

Ремонт проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде выполнен на 95%

23 мая 2025 13:30  [100] Общество
Ремонт проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде выполнен на 95%

Ремонт проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде завершен на 95%. Об этом стало известно на заседании думской комиссии по транспорту 23 мая, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам главы городского дептранса Андрея Житникова, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" идет ремонт на девяти улицах города. Он отметил их техническую готовность. У проспекта Гагарина она самая высокая. 

Так, на улице Решетниковской (от Звездинки до Максима Горького) ремонтные работы выполнены на 42%, на Яблоневой (от Фруктовой до Деловой) — 29%, Кузбасской (от Московского шоссе до путепровода на 435 км Горьковской железной дороги) — 12%, Карла Маркса (от кольца на улице Бетанкура до школы № 176) — 11%, Новикова-Прибоя (от улицы Глеба Успенского до Игарской) — 7%.

Ремонт продолжается и на путепроводе у Мызинского моста. Андрей Житников сообщил, что выполнено 18% от общего объема работ (проект разделен на три этапа. Ранее сообщалось, что первый завершен на 70%. — Прим. ред.). 

Еще на одном участке — проспекта Ленина — работы будут завершены досрочно за три дня. Пока здесь выполнено 51% работ. 

На улице Удмуртской (от Игарской до путепровода на 435 км ГЖД) подрядчик уже приступил к работам, однако уровень готовности Житников не уточнил.

Ранее сообщалось, что замену трамвайных путей на улице Добролюбова завершили досрочно.

Также напомним, что обновление асфальта на проспекте Ленина планируют завершить за выходные.

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Теги:
Гордума Ремонтные работы
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