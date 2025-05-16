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Общество

Незаконную свалку на Электровозной в Нижнем Новгороде уберут в ближайшие дни

24 мая 2025 17:03  [111] Общество
Незаконную свалку на Электровозной в Нижнем Новгороде уберут в ближайшие дни

Фото: минэкологии региона

Стихийная свалка, обнаруженная на улице Электровозной в Нижнем Новгороде, будет полностью ликвидирована в ближайшие дни. Работы по уборке территории уже начались, сообщили в региональном министерстве экологии. 

На место 24 мая выехала комиссия, в составе которой были министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области, главный госинспектор по охране окружающей среды Владимир Тужилин, а также представители городской и районной администраций. Участники выезда обсудили причины появления свалки, меры по её устранению и шаги, которые помогут предотвратить подобные случаи в будущем.

"На данный момент все необходимые решения приняты, силы мобилизованы. Мы совместно с районной администрацией держим ситуацию под контролем. Наши специалисты останутся на месте до полного завершения работ. Благодарим жителей за неравнодушие. Вместе с муниципалитетом приведём территорию в порядок и усилим контроль за подобными точками", — подчеркнул Тужилин.

Несмотря на то, что на данном участке размещена официальная контейнерная площадка, откуда мусор вывозится по утверждённому графику, рядом возник несанкционированный навал отходов. Причиной послужила временная приостановка в оформлении документов на вывоз мусора.

"Работы по ликвидации уже организованы. Основной объём мусора планируется вывезти сегодня, а завтра продолжим уборку. После этого на месте установим заграждающие конструкции, чтобы ограничить доступ автотранспорта, использующего площадку для незаконного сброса отходов", — сообщил первый замглавы Канавинского района Александр Вовненко.

Что касается покрышек, складированных рядом, то эта точка официально предназначена для их временного хранения. В ближайшее время она будет приведена в порядок, а позже оборудована в соответствии с действующими нормативами.

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Теги:
Канавинский район Свалки Экология
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