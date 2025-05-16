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Общество

Нелегальную свалку на Сортировке убрали после жалоб нижегородцев

25 мая 2025 08:54  [71] Общество
Нелегальную свалку на Сортировке убрали после жалоб нижегородцев

Фото: минэкологии региона

Стихийную свалку на Электровозной улице убрали после жалоб нижегородцев. По данным горадминистрации, к 21:10 мусор был полностью вывезен. После чего рабочие приступили к зачистке площадки. 

Напомним, что жители Сортировки обратили внимание властей на эту свалку в социальных сетях, выложив несколько фото в доказательство. Вскоре на место прибыла комиссия во главе с региональным министром экологии Владимиром Тужилиным. Он поручил в кратчайшие сроки ликвидировать горы мусора, которые образовались там за несколько месяцев. 

Ответственным лицам было велено расправиться с несанкционированной свалкой за два дня. Но в итоге мусор был убран к концу того же дня. 

"В ближайшее время на место приедет поливомоечная машина для чистовой уборки, и приступят к наведению порядка дворники", - сообщили представители минэкологии Нижегородской области в своем телеграм-канале вечером 24 мая. 

В профильном министерстве пообещали принять меры, чтобы такое больше не повторилось. 

Тем временем в администрации Нижнего Новгорода добавили, что 25 мая начнется вывоз шин с места их складирования. Как сообщалось ранее, данная площадка официально предназначена для их временного хранения. После скандала со стихийной свалкой муниципалитету велено оборудовать площадку под шины согласно действующим нормативам. 

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Теги:
Жалобы Канавинский район Свалки
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