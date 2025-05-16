Нелегальную свалку на Сортировке убрали после жалоб нижегородцев

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Стихийную свалку на Электровозной улице убрали после жалоб нижегородцев. По данным горадминистрации, к 21:10 мусор был полностью вывезен. После чего рабочие приступили к зачистке площадки.
Напомним, что жители Сортировки обратили внимание властей на эту свалку в социальных сетях, выложив несколько фото в доказательство. Вскоре на место прибыла комиссия во главе с региональным министром экологии Владимиром Тужилиным. Он поручил в кратчайшие сроки ликвидировать горы мусора, которые образовались там за несколько месяцев.
Ответственным лицам было велено расправиться с несанкционированной свалкой за два дня. Но в итоге мусор был убран к концу того же дня.
"В ближайшее время на место приедет поливомоечная машина для чистовой уборки, и приступят к наведению порядка дворники", - сообщили представители минэкологии Нижегородской области в своем телеграм-канале вечером 24 мая.
В профильном министерстве пообещали принять меры, чтобы такое больше не повторилось.
Тем временем в администрации Нижнего Новгорода добавили, что 25 мая начнется вывоз шин с места их складирования. Как сообщалось ранее, данная площадка официально предназначена для их временного хранения. После скандала со стихийной свалкой муниципалитету велено оборудовать площадку под шины согласно действующим нормативам.
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