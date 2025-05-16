Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в честь визита китайской делегации Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

25 мая в Нижнем Новгороде на городской телебашне включится архитектурно-художественная подсветка, приуроченная к визиту делегации Китайской Народной Республики. В состав делегации входит член Политбюро и Секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин.

Инициатива реализована Нижегородским филиалом РТРС совместно с министерством международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

Министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева отметила, что такие символические жесты укрепляют международное сотрудничество и делают приём официальных делегаций более тёплым и запоминающимся.

"Динамическая подсветка нижегородской телебашни уже зарекомендовала себя как мощный символ нашего радушия и уважения к зарубежным партнёрам. Этот подход, удостоенный Национальной премии в области протокола и этикета, помогает формировать узнаваемые акценты и демонстрировать готовность к открытому диалогу", – подчеркнула Гусева.

С 20:30 до 21:30 по московскому времени на конструкции телебашни будет отображаться флаг КНР.

Директор Нижегородского филиала РТРС Екатерина Капиносова добавила, что включение световых инсталляций в дни визитов иностранных делегаций стало доброй традицией, подчёркивающей гостеприимство региона.

"Совместный проект с министерством международных и межрегиональных связей вызывает тёплый отклик у гостей. Такие световые приветствия становятся ярким и приятным сюрпризом, оставляя у делегаций положительное впечатление о Нижнем Новгороде", – рассказала она.

Напомним, в 2024 году аналогичная подсветка приветствовала участников встреч в рамках председательства России в БРИКС.