Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в честь визита китайской делегации

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25 мая в Нижнем Новгороде на городской телебашне включится архитектурно-художественная подсветка, приуроченная к визиту делегации Китайской Народной Республики. В состав делегации входит член Политбюро и Секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин.
Инициатива реализована Нижегородским филиалом РТРС совместно с министерством международных и межрегиональных связей Нижегородской области.
Министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева отметила, что такие символические жесты укрепляют международное сотрудничество и делают приём официальных делегаций более тёплым и запоминающимся.
"Динамическая подсветка нижегородской телебашни уже зарекомендовала себя как мощный символ нашего радушия и уважения к зарубежным партнёрам. Этот подход, удостоенный Национальной премии в области протокола и этикета, помогает формировать узнаваемые акценты и демонстрировать готовность к открытому диалогу", – подчеркнула Гусева.
С 20:30 до 21:30 по московскому времени на конструкции телебашни будет отображаться флаг КНР.
Директор Нижегородского филиала РТРС Екатерина Капиносова добавила, что включение световых инсталляций в дни визитов иностранных делегаций стало доброй традицией, подчёркивающей гостеприимство региона.
"Совместный проект с министерством международных и межрегиональных связей вызывает тёплый отклик у гостей. Такие световые приветствия становятся ярким и приятным сюрпризом, оставляя у делегаций положительное впечатление о Нижнем Новгороде", – рассказала она.
Напомним, в 2024 году аналогичная подсветка приветствовала участников встреч в рамках председательства России в БРИКС.
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