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Общество

Десятки домов останутся без света и горячей воды в Нижнем Новгороде 26 мая

26 мая 2025 10:05  [572] Общество
Десятки домов останутся без света и горячей воды в Нижнем Новгороде 26 мая

Фото: Александр Воложанин

Жители некоторых районов Нижнего Новгорода временно останутся без света и горячей воды в связи с проведением плановых технических работ. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Отключение электроснабжения запланировано на 26 мая с 09:00 до 17:00. В это время без света останутся дома №№ 38, 40, 42 по проспекту Бусыгина, №№ 48, 50, 54, 56 по улице Васильева, №№ 1–37 на улице Богатырская, №№ 1–41 на улице Боровая, №№ 29 и 31 на улице Танкистов.

Также электричества не будет в домах №№ 4, 6, 8, 10, 24, 26, 1, 3, 5 на улице Машинной, №№ 1, 3, 5, 7 на улице Опочной, доме № 19/2 на улице Победной, а также в домах №№ 60, 62, 70, 72, 75, 78, 79, 81, 69, 55, 57а, 59, 61, 63, 63а, 67 на улице Телеграфной и №№ 16, 18, 20, 22, 22/1, 2, 3, 4, 5 на проспекте Кораблестроителей.

Кроме того, с 09:00 до 16:00 будет приостановлено горячее водоснабжение в домах №№ 22, 20, 24 на улице Жукова и в доме № 4 по улице Военных комиссаров.

Как поясняют специалисты, отключения необходимы для проведения профилактических и ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Власти просят жителей отнестись с пониманием и заранее подготовиться к временным неудобствам.

Ранее стали известны графики отключения горячей воды  в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.

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Теги:
ЖКХ Ремонтные работы
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