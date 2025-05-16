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Общество

Реконструкцию и строительство сетей в Новинках планируют завершить в 2029 году

22 мая 2025 12:49  [110] Общество
Реконструкцию и строительство сетей в Новинках планируют завершить в 2029 году

Концессионное соглашение на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения могут заключить в третьем квартале 2025 года. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по имуществу и земельным отношениям, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Как рассказала директор департамента экономического развития и инвестиций мэрии Елена Антонова, власти Нижнего Новгорода ведут переговоры с потенциальным инвестором по согласованию условий концессионного соглашения.

По ее словам, в первом квартале текущего года стороны актуализировали перечень муниципального имущества, подлежащего передаче в концессию. В него добавили 15 новых объектов водоснабжения, доведя общее число до 66. При этом ранее сообщалось, что в соглашение планируется включить 756 метров наружных сетей водоснабжения в поселке Новинки и две насосные станции в деревне Кусаковка. 

Соглашение будет заключено между тремя сторонами: концессионером, администрацией города как собственником имущества и субъектом Федерации, которому подведомственна региональная служба по тарифам.

Стороны уже согласовали ряд существенных условий, включая примерный срок концессии — 15 лет. За это время планируется реализовать 17 ключевых мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство новых объектов водной инфраструктуры. По ее словам, концессионер уже провел обследование территории и определил перечень необходимых работ. Все мероприятия сформированы с учетом реального состояния сетей и направлены на обеспечение их надежной и эффективной эксплуатации.

Потенциальным инвестором выступает АО "Нижегородский водоканал", однако, как подчеркнула Елена Антонова, в правовом поле он рассматривается именно как инициатор частной концессионной инициативы.

Сейчас концессионер корректирует долгосрочные параметры регулирования, чтобы получить одобрение проекта соглашения от региональной службы по тарифам. 

Согласно предварительным расчетам, реализация мероприятий по реконструкции и строительству займет около четырех лет. Окончание работ ориентировочно намечено на конец 2029 года. Антонова уточнила, что сроки устанавливаются с запасом, учитывая необходимость соблюдения всех процедур, предусмотренных законодательством. 

По прогнозу департамента экономики, подписание концессионного соглашения может состояться до конца третьего квартала текущего года.

Ранее эксплуатацией объектов водоснабжения и водоотведения в Новинках занималось ООО "Коммунальщик". Но из-за неисполнения обязательств мэрия инициировала судебное разбирательство, и в 2022 году суд постановил вернуть инфраструктуру в собственность города.

Отметим, что Новинки заняли 2-е место по обеспеченности торговыми точками в Нижнем Новгороде по итогам 2024 года.

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Теги:
Гордума ЖКХ Концессия
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