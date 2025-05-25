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26 мая 2025 13:43  [735] Обновленный прототип для нижегородского автомобиля "Волга" представили в Китае
Экономика

Обновленный прототип для нижегородского автомобиля "Волга" представили в Китае

26 мая 2025 13:43  [735] Экономика
Обновленный прототип для нижегородской Волги представили в Китае

Фото: сайт правительства Нижегородской области

Китайская компания Changan официально зарегистрировала на домашнем рынке новый кроссовер под названием CS35 Max. Об этом сообщает портал chinacardrive.ru.

Новинка создана на базе модели Changan X5 Plus — именно она легла в основу российского автомобиля Volga K30, чье производство планируется в Нижнем Новгороде. То есть CS35 Max фактически является ближайшим техническим и визуальным "родственником" нижегородской "Волги".

Новая модель CS35 Max отличается оформлением передней части: автомобиль получил иную решетку радиатора. В остальном дизайн новинки практически полностью повторяет экстерьер X5 Plus, а значит, и нижегородской модели.

Ожидается, что продажи нового кроссовера стартуют в Китае уже в конце лета. При этом судьба серийного выпуска Volga K30 в России пока остается неопределенной.

Напомним, что новые автомобили Volga планируется выпускать компанией "Производство легковых автомобилей" на площадке Нижегородского автомобильного кластера. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин давал поручение организовать локализацию автокомпонентов для автомобиля VOLGA.

 

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Теги:
Автопром Производство
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