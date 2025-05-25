Обновленный прототип для нижегородского автомобиля "Волга" представили в Китае

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Китайская компания Changan официально зарегистрировала на домашнем рынке новый кроссовер под названием CS35 Max. Об этом сообщает портал chinacardrive.ru.
Новинка создана на базе модели Changan X5 Plus — именно она легла в основу российского автомобиля Volga K30, чье производство планируется в Нижнем Новгороде. То есть CS35 Max фактически является ближайшим техническим и визуальным "родственником" нижегородской "Волги".
Новая модель CS35 Max отличается оформлением передней части: автомобиль получил иную решетку радиатора. В остальном дизайн новинки практически полностью повторяет экстерьер X5 Plus, а значит, и нижегородской модели.
Ожидается, что продажи нового кроссовера стартуют в Китае уже в конце лета. При этом судьба серийного выпуска Volga K30 в России пока остается неопределенной.
Напомним, что новые автомобили Volga планируется выпускать компанией "Производство легковых автомобилей" на площадке Нижегородского автомобильного кластера. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин давал поручение организовать локализацию автокомпонентов для автомобиля VOLGA.
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