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Общество

Нижегородская мэрия готовит загородные лагеря к приему пяти тысяч детей

26 мая 2025 12:43  [287] Общество
Нижегородская мэрия готовит загородные лагеря к приему пяти тысяч детей

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Муниципальные загородные лагеря Нижнего Новгорода завершают подготовку к летнему сезону, в рамках которого отдохнуть за городом смогут около пяти тысяч детей.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Юрий Шалабаев, к приему ребят готовятся такие лагеря, как "Спутник", "Маяк", "Зелёные дубки", "Хочу стать десантником", "Александровка", "Чайка", "Лесной", "Звёздочка", а также база отдыха "Олимпийские надежды". Сейчас все объекты проходят процедуру приёмки, а первая смена в ряде лагерей стартует уже 2 июня.

В рамках подготовки были проведены необходимые работы: отремонтированы помещения, обновлены пищеблоки, установлены новые спортивные площадки. Также модернизированы столовые, в которые закупили современное оборудование.

На базе "Олимпийские надежды" завершается строительство четырех новых жилых домиков. Благодаря этому летом здесь смогут отдохнуть на 200 детей больше, чем в прошлом году.

Кроме того, продолжает действовать мера поддержки, введённая в 2023 году для семей участников специальной военной операции. Согласно ей, департамент социальной политики мэрии компенсирует стоимость путёвки в любой лагерь России в размере до 35 тысяч рублей.

Помимо загородных лагерей, в этом году в городе откроются и пришкольные — они примут около 17 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что детский лагерь "Лесная сказка" в Нижегородской области может лишиться половины корпусов.

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Теги:
Детские лагеря Юрий Шалабаев
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