Нижегородцу выплатили 160 000 рублей после инцидента с БПЛА Происшествия

Житель Павловского района получил 160 тысяч рублей страховки после падения обломков беспилотника неподалеку от его дома. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.

Напомним, что инцидент произошел в конце апреля 2025 года. Сбитый БПЛА рухнул рядом с лесным массивом и вне территорий частных домов. Осколки по касательной повредили забор и стекла жилого дома.

На место выезжали специалисты, который оценили масштаб повреждений. В итоге они насчитали страховую выплату почти в 160 тысяч. Деньги владелец дома уже получил.

Напомним, что утром 25 мая в Нижегородской области была отражена атака БПЛА. Никто не пострадал.

Сообщалось также, что 22 мая в Варнавинском районе нашли части сбитого дрона. А 7 мая БПЛА был ликвидирован в Кулебаках.