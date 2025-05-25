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Происшествия

Нижегородцу выплатили 160 000 рублей после инцидента с БПЛА

26 мая 2025 14:29  [386] Происшествия
Нижегородцу выплатили 160 000 рублей после инцидента с БПЛА

Житель Павловского района получил 160 тысяч рублей страховки после падения обломков беспилотника неподалеку от его дома. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.

Напомним, что инцидент произошел в конце апреля 2025 года. Сбитый БПЛА рухнул рядом с лесным массивом и вне территорий частных домов. Осколки по касательной повредили забор и стекла жилого дома.

На место выезжали специалисты, который оценили масштаб повреждений. В итоге они насчитали страховую выплату почти в 160 тысяч. Деньги владелец дома уже получил.

Напомним, что утром 25 мая в Нижегородской области была отражена атака БПЛА. Никто не пострадал.

Сообщалось также, что 22 мая в Варнавинском районе нашли части сбитого дрона. А 7 мая БПЛА был ликвидирован в Кулебаках.

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Теги:
беспилотники Павловский район Страхование
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