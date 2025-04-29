Опубликованы фото с места падения обломков БПЛА в Павловском округе

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Региональные власти поделились подробностями об инциденте с беспилотником в Павловском округе. По их данным, осколки сбитого дрона упали возле лесного массива, вне территорий частных домов.
Как следует из комментария властей, осколки по касательной могли повредить забор и стекла. Но разрушительных последствий не было. Скорее всего, речь о необходимости провести косметический ремонт.
Напомним, накануне в Нижегородской области была отражена атака 8 БПЛА. А неделей ранее средства ПВО сбили в общей сложности 6 дронов.
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