Опубликованы фото с места падения обломков БПЛА в Павловском округе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Региональные власти поделились подробностями об инциденте с беспилотником в Павловском округе. По их данным, осколки сбитого дрона упали возле лесного массива, вне территорий частных домов.

Как следует из комментария властей, осколки по касательной могли повредить забор и стекла. Но разрушительных последствий не было. Скорее всего, речь о необходимости провести косметический ремонт.

Напомним, накануне в Нижегородской области была отражена атака 8 БПЛА. А неделей ранее средства ПВО сбили в общей сложности 6 дронов.