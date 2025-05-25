Последний звонок прозвучал почти для 47 000 нижегородских школьников Общество

Фото: минобр Нижегородской области

В Нижегородской области прошли торжественные мероприятия, посвящённые Последнему звонку. В этом году выпускниками стали почти 47 тысяч школьников — 34,5 тысячи девятиклассников и 12,2 тысячи одиннадцатиклассников. Основная часть праздников состоялась 24 мая, сообщили в региональном минобре.

По данным профильного министерства, все выпускники пройдут государственную итоговую аттестацию: девятиклассники сдают ОГЭ, а одиннадцатиклассники — ЕГЭ. Это обязательное условие для получения соответствующих аттестатов.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в поздравительном обращении отметил, что Последний звонок — важная веха в жизни каждого школьника. Он подчеркнул, что годы учёбы принесли детям не только знания, но и бесценный опыт, поддержку наставников и друзей. Также он поблагодарил педагогов и родителей за терпение и профессионализм, который помог выпускникам раскрыть свои способности и выбрать путь в будущем.

В школах региона проводили как праздничные линейки, так и более камерные мероприятия. Например, в Саваслейской школе Кулебакского округа накануне Последнего звонка прошли классные часы, где учителя подвели итоги школьных лет и обсудили с выпускниками их планы.

Выпускница 11-го класса Алина Коробченко рассказала, что уже определилась с выбором профессии — она планирует стать учителем начальных классов и вернуться работать в родную школу.

В Анкудиновской средней школе прошли концерты и торжественные напутствия. Директор школы Наталья Мазуревич выразила уверенность, что выпускники обязательно реализуют себя в жизни. По её словам, главной поддержкой для них останутся старшие наставники, готовые помочь с выбором и дать совет в нужный момент.

Министерство образования и науки региона напомнило, что сдавать ЕГЭ в этом году будут не только нынешние одиннадцатиклассники, но и более 1,2 тысячи студентов колледжей, техникумов и выпускников прошлых лет.

Русский язык и математика остаются обязательными предметами. Среди предметов по выбору наибольшей популярностью пользуются обществознание (5,5 тысячи сдающих), информатика (3,1 тысячи) и физика (2,1 тысячи).

Девятиклассники, сдающие ОГЭ, также обязаны пройти экзамены по русскому языку и математике. В качестве дополнительных дисциплин чаще всего выбираются обществознание (18 тысяч участников), информатика (16,8 тысячи) и география (14,1 тысячи).