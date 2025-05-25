19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 мая 2025 11:25  [71] Регионам хотят дать право устанавливать свои правила проживания мигрантов
27 мая 2025 10:22  [156] Взносы на капремонт в Нижегородской области увеличатся на 4,5% с 1 июля
27 мая 2025 10:07  [152] Росприроднадзор проверяет полигоны "Ситиматик – НН" после жалоб и пожара
27 мая 2025 09:55  [153] Реконструкцию склона у Зеленского съезда планируют завершить летом
27 мая 2025 09:42  [211] Нижегородская область запускает модернизацию системы реабилитации инвалидов
27 мая 2025 09:00  [560] Нижегородские власти предложили узаконить профессию водителя автобуса
27 мая 2025 08:15  [201] План "Ковер" сняли в нижегородском аэропорту утром 27 мая
27 мая 2025 08:00  [201] Ограничения движения введены на четырех отрезках М-7 в Нижегородской области
27 мая 2025 07:19  [462] Аэропорт в Нижнем Новгороде временно приостановил работу
27 мая 2025 06:00  [101] Дзержинск стал призером по итогам народного голосования за самый "Умный город" России
Общество

Последний звонок прозвучал почти для 47 000 нижегородских школьников

26 мая 2025 15:33  [271] Общество
Последний звонок прозвучал почти для 47 000 нижегородских школьников

Фото: минобр Нижегородской области

В Нижегородской области прошли торжественные мероприятия, посвящённые Последнему звонку. В этом году выпускниками стали почти 47 тысяч школьников — 34,5 тысячи девятиклассников и 12,2 тысячи одиннадцатиклассников. Основная часть праздников состоялась 24 мая, сообщили в региональном минобре.

По данным профильного министерства, все выпускники пройдут государственную итоговую аттестацию: девятиклассники сдают ОГЭ, а одиннадцатиклассники — ЕГЭ. Это обязательное условие для получения соответствующих аттестатов.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в поздравительном обращении отметил, что Последний звонок — важная веха в жизни каждого школьника. Он подчеркнул, что годы учёбы принесли детям не только знания, но и бесценный опыт, поддержку наставников и друзей. Также он поблагодарил педагогов и родителей за терпение и профессионализм, который помог выпускникам раскрыть свои способности и выбрать путь в будущем.

В школах региона проводили как праздничные линейки, так и более камерные мероприятия. Например, в Саваслейской школе Кулебакского округа накануне Последнего звонка прошли классные часы, где учителя подвели итоги школьных лет и обсудили с выпускниками их планы.

Выпускница 11-го класса Алина Коробченко рассказала, что уже определилась с выбором профессии — она планирует стать учителем начальных классов и вернуться работать в родную школу.

В Анкудиновской средней школе прошли концерты и торжественные напутствия. Директор школы Наталья Мазуревич выразила уверенность, что выпускники обязательно реализуют себя в жизни. По её словам, главной поддержкой для них останутся старшие наставники, готовые помочь с выбором и дать совет в нужный момент.

Министерство образования и науки региона напомнило, что сдавать ЕГЭ в этом году будут не только нынешние одиннадцатиклассники, но и более 1,2 тысячи студентов колледжей, техникумов и выпускников прошлых лет.

Русский язык и математика остаются обязательными предметами. Среди предметов по выбору наибольшей популярностью пользуются обществознание (5,5 тысячи сдающих), информатика (3,1 тысячи) и физика (2,1 тысячи).

Девятиклассники, сдающие ОГЭ, также обязаны пройти экзамены по русскому языку и математике. В качестве дополнительных дисциплин чаще всего выбираются обществознание (18 тысяч участников), информатика (16,8 тысячи) и география (14,1 тысячи).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Школы
Поделиться:
Новости по теме
21 мая 2025 11:11  [536] Последний звонок услышат почти 19 000 нижегородских выпускников в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных