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Общество

Налоговая выявила сотни тысяч нижегородцев без официальной занятости

26 мая 2025 16:23  [1304] Общество
Налоговая выявила сотни тысяч нижегородцев без официальной занятости

Фото: Кира Мишина

Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области провело исследование, направленное на выявление граждан, занятых в неформальном секторе экономики и, возможно, получающих "серую" заработную плату.

По итогам анализа установлено, что более 420 тысяч жителей региона в 2024 году не имели официальных трудовых доходов и не были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. В выборку вошли граждане в возрасте от 23 лет до наступления пенсионного возраста, состоящие на налоговом учете в области.

Налоговая служба подчеркивает, что работа без официального оформления, основанная на устной договоренности с работодателем, может привести к серьезным последствиям для самого работника. В таких случаях сотрудник оказывается в зависимости от работодателя, который вправе по своему усмотрению управлять неофициальной частью дохода.

Кроме того, получение "серой" зарплаты нарушает трудовое законодательство и лишает сотрудника ряда социальных гарантий. В частности, речь идет о: защите трудовых прав; праве на государственную пенсию; оплачиваемом отпуске; пособиях по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком; возможности получения налоговых вычетов.

Также неофициальный доход может стать препятствием при попытке оформить кредит или ипотеку, поскольку отсутствует документально подтвержденная платежеспособность.

Неформальная занятость негативно сказывается и на государственном бюджете — снижается объем поступлений налогов и страховых взносов, что ограничивает возможности реализации социальной политики.

Для самих работодателей использование неоформленного труда также несет риски: нестабильность трудовых отношений затрудняет организацию рабочих процессов и может привести к потере квалифицированных сотрудников. Легализация занятости, в свою очередь, способствует формированию устойчивых трудовых коллективов и соблюдению трудового законодательства.

ФНС призывает граждан не соглашаться на неофициальные условия труда. Нижегородцев, которые столкнулись с фактами выплаты "серой" заработной платы или тех, кто подозревает работодателя в уклонении от заключения трудового договора, просят сообщить об этом в налоговую службу.

Для этого работает круглосуточный телефон доверия: +7 (831) 224-89-42 (режим автоответчика). Также можно направить обращение через онлайн-сервис "Обратиться в ФНС России" на официальном сайте налоговой службы.

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Теги:
Занятость и безработица Налоги ФНС
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