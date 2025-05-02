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Экономика

Предпринимателей на УНС пока не будут штрафовать за просрочку сдачи декларации

03 мая 2025 13:52  [108] Экономика
Предпринимателей на УНС пока не будут штрафовать за просрочку сдачи декларации

Фото: ФНС

Предприниматели, работающие по упрощённой системе налогообложения (УСН) и впервые ставшие плательщиками налога на добавленную стоимость, временно освобождаются от штрафов за несвоевременную сдачу первой НДС-декларации. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе.

Мораторий распространяется на декларации, подаваемые впервые за любой из кварталов 2025 года. Нововведение направлено на поддержку малого и среднего бизнеса и реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Как пояснили в ФНС, мера позволит предпринимателям без давления штрафных санкций адаптироваться к новым условиям налогообложения, перенастроить бухгалтерские программы и освоить правила заполнения декларации по НДС.

С 2025 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, расширяющие рамки применения УСН. Верхний предел годовой выручки для применения спецрежима увеличился с 265,8 до 450 млн рублей, а лимит остаточной стоимости основных средств — со 150 до 200 млн рублей. Это позволило большему числу компаний остаться на упрощёнке без необходимости дробления бизнеса.

Для предпринимателей на УСН, чья выручка с начала 2025 года или по итогам предыдущего года превысила 60 миллионов рублей, введена обязанность уплачивать НДС. Именно для этой категории и предусмотрен временный отказ от штрафов за просрочку первой декларации.

Постановление правительства вступает в силу с момента публикации и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Узнать подробнее о мерах поддержки можно в нижегородском центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), действующем в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Также работает бесплатная горячая линия: 8 (800) 301-29-94.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-20 регионов РФ по платежной дисциплине бизнеса.

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Теги:
Налоги Отчетность Предприниматели
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