14 нижегородских пляжей готовы к открытию купального сезона Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

К началу купального сезона, который стартует 1 июня, в Нижнем Новгороде завершили подготовку всех 14 городских пляжей и 5 благоустроенных зон отдыха у воды. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Перед открытием сезона была проведена масштабная работа. Особое внимание уделили очистке дна водоемов от мусора. По словам водолазов, отходов стало заметно меньше, чем в предыдущие годы, что не может не радовать. Однако среди находок встречались и неожиданные предметы. Например, музыкальная колонка, большая катушка для кабеля и автомобильные шины.

Чаще всего со дна поднимали стеклянные бутылки, осколки стекла, деревянные доски и другой бытовой мусор. Несмотря на снижение количества отходов, находки всё ещё вызывают тревогу. Власти выразили благодарность водолазам за проделанную работу.

Кроме очистки дна, на пляжи завезли свежий песок, обновили кабины для переодевания, установили новые спасательные посты, урны, скамейки и навесы.

В преддверии старта купального сезона городские власти призывают жителей и гостей города отдыхать только в специально оборудованных местах и соблюдать меры безопасности у воды.

Ранее сообщалось, что перед началом летнего пляжного сезона нижегородские водоемы проверяет Роспотребнадзор.