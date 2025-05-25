Более 60 тонн шин вывезли с улицы Электровозной в Нижнем Новгороде Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

С официальной площадки для складирования на улице Электровозной в Канавинском районе Нижнего Новгорода вывезли свыше 60 тонн автомобильных шин. Об этом сообщили в администрации Канавинского района.

Как пояснил замглавы района Александр Вовненко, работы стартовали сразу после того, как на этой же улице была ликвидирована несанкционированная свалка бытового мусора.

Он отметил, что на Электровозной расположена официальная контейнерная площадка, предназначенная для сбора отходов, вывоз которых осуществляется по утвержденному графику.

"В период перезаключения договора на обслуживание этой площадки рядом начал формироваться стихийный мусорный навал. Он был полностью вывезен в субботу. Также очистили прилегающую территорию", — сообщил Вовненко.

По его словам, в воскресенье приступили к вывозу шин. На вечер 25 мая на перерабатывающее предприятие направили более 60 тонн покрышек. Работы на площадке продолжаются до полного наведения порядка. В дальнейшем ее планируют обустроить в соответствии с установленными нормативами.

Вовненко также добавил, что в выходные дни в Канавине активно шли работы по уборке мусора: были ликвидированы свалки по адресам улица Кузбасская, 12; улица Кузбасская, 37 и улица Болотникова.

Напомним, что ранее горожане пожаловались на незаконную свалку на улице Электровозной, там, где складируют шины. Вскоре на место выехала комиссия во главе с региональным министром экологии Владимиром Тужилиным. Он поручил вывезти мусор в кратчайшие сроки. К девяти часам вечера 24 мая свалку ликвидировали.