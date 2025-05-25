Два инвестпроекта на 500 млн рублей получат статус резидентов ОЭЗ "Кулибин" Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" одобрил заявки двух новых компаний на получение статуса резидентов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Положительное заключение получили проекты ООО "Приволжский завод катализаторов" и ООО "СитиМедиа Техно". Совокупный объем инвестиций в эти инициативы превышает 495 млн рублей. Решение принято на заседании под руководством заместителя губернатора региона Андрея Саносяна.

Андрей Саносян отметил, что ОЭЗ "Кулибин" пользуется высоким спросом среди инвесторов. За время существования зоны рассмотрено 41 инвестиционное предложение, из которых 38 завершились подписанием соглашений. Общий объем привлеченных средств составил около 125 млрд рублей, при этом планируется создать около 6 тысяч рабочих мест. При оценке новых проектов, по словам Саносяна, акцент теперь делается не только на количестве рабочих мест, но и на их производительности и степени автоматизации.

ООО "Приволжский завод катализаторов" планирует построить предприятие по выпуску катализаторов и адсорбентов, которые применяются в химической и нефтехимической промышленности для производства синтетических каучуков, пластиков, полиэтилена и других материалов. На реализацию проекта направят более 222 млн рублей, будет создано 16 рабочих мест.

ООО "СитиМедиа Техно" займется производством радиоэлектронной продукции и роботизированных систем. Объем инвестиций составит 273,5 млн рублей. В рамках проекта предполагается создание 65 рабочих мест.

Генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игорь Ищенко сообщил, что оба одобренных проекта отвечают современным требованиям экономики. Он подчеркнул, что спрос на роботизированное оборудование постоянно растет, а продукция нового химического завода будет востребована в различных отраслях. По его словам, регион готов оказывать инвесторам всестороннюю поддержку.

Напомним, ОЭЗ "Кулибин" создана в 2020 году и в настоящее время занимает 724 гектара. Резиденты зоны получают значительные налоговые льготы: ставка налога на прибыль снижается с 25% до 2% в первые пять лет после получения прибыли, затем до 5% на следующие пять лет и до 14,5% в последующий период. Также предусмотрены нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспорт.

Развитие инвестиционной активности является частью федерального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его цель — создание прозрачных условий для бизнеса, снижение рисков для инвесторов и предоставление системной поддержки для увеличения доли инвестиций в валовом региональном продукте.