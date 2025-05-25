19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 мая 2025 12:23  [15] Аномальная жара идет в Нижегородскую область
27 мая 2025 12:21  [15] билайн запускает VoLTE-роуминг
27 мая 2025 11:25  [75] Регионам хотят дать право устанавливать свои правила проживания мигрантов
27 мая 2025 10:22  [157] Взносы на капремонт в Нижегородской области увеличатся на 4,5% с 1 июля
27 мая 2025 10:07  [154] Росприроднадзор проверяет полигоны "Ситиматик – НН" после жалоб и пожара
27 мая 2025 09:55  [154] Реконструкцию склона у Зеленского съезда планируют завершить летом
27 мая 2025 09:42  [212] Нижегородская область запускает модернизацию системы реабилитации инвалидов
27 мая 2025 09:00  [570] Нижегородские власти предложили узаконить профессию водителя автобуса
27 мая 2025 08:15  [202] План "Ковер" сняли в нижегородском аэропорту утром 27 мая
27 мая 2025 08:00  [203] Ограничения движения введены на четырех отрезках М-7 в Нижегородской области
Общество

Росприроднадзор проверяет законность вывоза шин с нижегородской свалки

26 мая 2025 19:00  [624] Общество
Росприроднадзор проверяет законность вывоза шин с нижегородской свалки

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проводит проверку по факту ликвидации крупной свалки отработанных шин в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Поводом для внимания надзорного ведомства стали жалобы местных жителей, появившиеся в социальных сетях на прошлой неделе. Тогда пользователи сообщили о масштабной свалке шин.
В ночь на 26 мая на территории, где, по предварительным данным, находился временный склад старых покрышек, произошло возгорание. Пожарные МЧС оперативно локализовали и потушили огонь.

Согласно информации, распространённой в СМИ, на данный момент свалка полностью ликвидирована, а отработанные шины переданы на утилизацию.

Инспекторы Росприроднадзора проводят предварительную проверку, чтобы установить, имело ли место законное функционирование этой площадки. Особое внимание уделяется тому, кто занимался вывозом отходов, в какую организацию они были направлены и была ли у неё соответствующая лицензия на переработку подобных материалов.

После завершения проверки будет принято решение о дальнейших действиях в рамках полномочий ведомства. Ситуация остаётся под контролем Росприроднадзора.

Кстати, в нижегородской мэрии сказала, что написано заявление в полицию по факту предполагаемого поджога свалки.

Ранее выяснилось, что с улицы Электровозной вывезено более 60 тон шин. 

Сообщало, что на месте складирования шин образовались горы прочего мусора. Так вот их по поручению главы минэкологии региона убрали к вечеру 24 мая

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канавинский район Росприроднадзор Свалки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных