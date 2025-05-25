Росприроднадзор проверяет законность вывоза шин с нижегородской свалки Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проводит проверку по факту ликвидации крупной свалки отработанных шин в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Поводом для внимания надзорного ведомства стали жалобы местных жителей, появившиеся в социальных сетях на прошлой неделе. Тогда пользователи сообщили о масштабной свалке шин.

В ночь на 26 мая на территории, где, по предварительным данным, находился временный склад старых покрышек, произошло возгорание. Пожарные МЧС оперативно локализовали и потушили огонь.

Согласно информации, распространённой в СМИ, на данный момент свалка полностью ликвидирована, а отработанные шины переданы на утилизацию.

Инспекторы Росприроднадзора проводят предварительную проверку, чтобы установить, имело ли место законное функционирование этой площадки. Особое внимание уделяется тому, кто занимался вывозом отходов, в какую организацию они были направлены и была ли у неё соответствующая лицензия на переработку подобных материалов.

После завершения проверки будет принято решение о дальнейших действиях в рамках полномочий ведомства. Ситуация остаётся под контролем Росприроднадзора.

Кстати, в нижегородской мэрии сказала, что написано заявление в полицию по факту предполагаемого поджога свалки.

Ранее выяснилось, что с улицы Электровозной вывезено более 60 тон шин.

Сообщало, что на месте складирования шин образовались горы прочего мусора. Так вот их по поручению главы минэкологии региона убрали к вечеру 24 мая.