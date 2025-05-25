Нижегородская полиция разбирается в конфликте, который якобы закончился перестрелкой Происшествия

Полиция разбирается в конфликте между работодателем и работником, который произошел на площади Свободы в Нижнем Новгороде вечером 26 мая.

По данным пресс-службы, правоохранители выехали на место происшествия примерно в 19:00. В результате ссоры работник получил травму. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Портал NN.RU со ссылкой на читателя сообщает, что по указанному адресу якобы произошла перестрелка. Однако в полиции по этому поводу ничего не сказали.