Нижегородская полиция разбирается в конфликте, который якобы закончился перестрелкой

Полиция разбирается в конфликте между работодателем и работником, который произошел на площади Свободы в Нижнем Новгороде вечером 26 мая.
По данным пресс-службы, правоохранители выехали на место происшествия примерно в 19:00. В результате ссоры работник получил травму. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.
Портал NN.RU со ссылкой на читателя сообщает, что по указанному адресу якобы произошла перестрелка. Однако в полиции по этому поводу ничего не сказали.
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