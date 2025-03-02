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Происшествия

Житель Нижегородской области расстрелял своего друга

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В Выксе Нижегородской области расследуется дело об убийстве. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, подозреваемый в совершении этого преступления является местным жителем.

В феврале, находясь в доме по улице Дулина, фигурант не менее двух раз выстрелил в своего знакомого, от чего последний скончался.

Отмечается, что подозреваемый отказался от дачи показаний, решением суда он арестован. Следователь изъял оружие, из которого было совершено убийство.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что нижегородец получил 13 лет тюрьмы за убийство жены.

Также мы рассказывали, что в Дзержинске женщина убила своего знакомого в День защитника Отечества.

 

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Теги:
Выкса Следственное управление Убийство
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