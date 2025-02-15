Уголовным делом закончилась для мигранта стрельба по нижегородским полицейским

В городе Лысково Нижегородской области возбудили дело на иностранного гражданина за посягательство на жизнь полицейского.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, инцидент произошел 16 февраля возле здания местного отдела УГИБДД. По предварительным данным, мигрант выстрелил в сторону сотрудника Госавтоинспекции.
Ранее фигуранта уже привлекли за вождение автомобиля в нетрезвом виде и составили на него административный протокол.
В настоящее время иностранец задержан и решением суда по ходатайству следователя помещен в СИЗО.
Как сообщалось ранее, экс-спикеру нижегородской думы Лавричеву продлили арест до 26 апреля.
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