Уголовным делом закончилась для мигранта стрельба по нижегородским полицейским Происшествия

В городе Лысково Нижегородской области возбудили дело на иностранного гражданина за посягательство на жизнь полицейского.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, инцидент произошел 16 февраля возле здания местного отдела УГИБДД. По предварительным данным, мигрант выстрелил в сторону сотрудника Госавтоинспекции.

Ранее фигуранта уже привлекли за вождение автомобиля в нетрезвом виде и составили на него административный протокол.

В настоящее время иностранец задержан и решением суда по ходатайству следователя помещен в СИЗО.

Как сообщалось ранее, экс-спикеру нижегородской думы Лавричеву продлили арест до 26 апреля.