Аэропорт в Нижнем Новгороде временно приостановил работу Общество

Нижегородский аэропорт имени Чкалова приостановил работу утром 27 мая, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Отмечается, что временные ограничения на прием и отправление рейсов введены в целях безопасности гражданских судов.

Аналогичные меры были приняты в Тамбове и Саратове. По последним данным, саратовский аэропорт уже возобновил работу.

Напомним, план "Ковер" также вводили в аэропорту Нижнего Новгорода 26 мая.

Сообщалось, что утром 25 мая в Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По данным губернатора, обошлось без пострадавших.