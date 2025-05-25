Аэропорт в Нижнем Новгороде временно приостановил работу

Нижегородский аэропорт имени Чкалова приостановил работу утром 27 мая, сообщается в телеграм-канале Росавиации.
Отмечается, что временные ограничения на прием и отправление рейсов введены в целях безопасности гражданских судов.
Аналогичные меры были приняты в Тамбове и Саратове. По последним данным, саратовский аэропорт уже возобновил работу.
Напомним, план "Ковер" также вводили в аэропорту Нижнего Новгорода 26 мая.
Сообщалось, что утром 25 мая в Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По данным губернатора, обошлось без пострадавших.
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