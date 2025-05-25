План "Ковер" сняли в нижегородском аэропорту утром 27 мая

План "Ковер" в аэропорту Нижнего Новгорода снят. Как сообщили в Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов перестали действовать в 7:00 27 мая.
Также в семь утра работу возобновили аэропорты Иванова, Калуги, Тамбова и Ярославля.
Напомним, что в минувшее воскресенье в Нижегородской области была отражена атака БПЛА. Как сказал глава региона Глеб Никитин, никто не пострадал.
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