План "Ковер" сняли в нижегородском аэропорту утром 27 мая Общество

План "Ковер" в аэропорту Нижнего Новгорода снят. Как сообщили в Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов перестали действовать в 7:00 27 мая.

Также в семь утра работу возобновили аэропорты Иванова, Калуги, Тамбова и Ярославля.

Напомним, что в минувшее воскресенье в Нижегородской области была отражена атака БПЛА. Как сказал глава региона Глеб Никитин, никто не пострадал.