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Общество

План "Ковер" сняли в нижегородском аэропорту утром 27 мая

27 мая 2025 08:15  [202] Общество
План Ковер сняли в нижегородском аэропорту утром 27 мая

План "Ковер" в аэропорту Нижнего Новгорода снят. Как сообщили в Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов перестали действовать в 7:00 27 мая. 

Также в семь утра работу возобновили аэропорты Иванова, Калуги, Тамбова и Ярославля. 

Напомним, что в минувшее воскресенье в Нижегородской области была отражена атака БПЛА. Как сказал глава региона Глеб Никитин, никто не пострадал

 

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Теги:
Аэропорт беспилотники
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